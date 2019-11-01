Упав на дно колодязя: в Індії помер хлопчик, якого рятували кілька днів

В Індії після кількаденних пошуків знайшли мертвим дворічного хлопчика, який упав у колодязь.

Про це пише ВВС. Суджит Вілсон упав у колодязь, коли грався на вулиці разом з іншими дітьми.

Спочатку він опинився на глибині близько 10 метрів, але за дні, що минули, кажуть рятувальники, провалився далі у закинутий колодязь, що має глибину 180 метрів. Рятувальники закачували у криницю кисень, але через бруд він не міг потрапити на ту глибину, де перебуває дитина.

Суджит з мамою ВВС

"Ми виявили його тіло таким, що сильно розклалося", – заявив журналістам чиновник Дж. Радхакришнан.

Тіло відправили в урядову лікарню для розтину, а потім передали батькам, які вже поховали його.

За даними місцевих газет, мати дитини спочатку намагалася врятувати сина самотужки. Вона зшила спеціальний мішок, щоб його дістати, і спробувала забратися в колодязь, благаючи хлопця не плакати. Проте спроба витягти його виявилася безуспішною.

Рятувальники почали бурити другу свердловину, після того, як спроба пробурити першу провалилася – ґрунт виявився занадто твердим для техніки, яка була в розпорядженні рятувальників. Спроби витягти хлопчика за допомогою мотузки так само виявилися безуспішними.

Газети з посиланням на представників адміністрації штату також повідомили, що коли рятувальники спустили у свердловину камеру, то змогли почути дихання дитини.

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