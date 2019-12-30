"Впав через помилку?" Названа нова версія катастрофи літака в Алматі

Літак авіакомпанії Bek Air, який розбився після зльоту в казахському місті Алма-Ата 27 грудня, міг впасти через помилку в роботі навігаційних служб.

Це одна з нових версій катастрофи лайнера, яку на даний момент розглядає казахське слідство, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше серед можливих причин катастрофи називали помилку пілотів і технічну несправність. МВС Казахстану також згадувало в числі версій погодні умови, проте віцепрем'єр країни Роман Скляр відкинув цей варіант.

Падіння літака АіФ

"Бортові самописці літака знаходяться в хорошому стані, їх вже передали в Москву фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК)", – повідомив Скляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Казахстані рано вранці, 27 грудня, впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 осіб. Він впав в районі житлового сектора неподалік Алмати. На борту літака Bek Air перебували двоє громадян України. Вони знаходяться в госпіталі у важкому стані.

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