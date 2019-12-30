Головна Новини
30 грудня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Впав через помилку?" Названа нова версія катастрофи літака в Алматі

Читати матеріал російською

Літак авіакомпанії Bek Air, який розбився після зльоту в казахському місті Алма-Ата 27 грудня, міг впасти через помилку в роботі навігаційних служб.

Це одна з нових версій катастрофи лайнера, яку на даний момент розглядає казахське слідство, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше серед можливих причин катастрофи називали помилку пілотів і технічну несправність. МВС Казахстану також згадувало в числі версій погодні умови, проте віцепрем'єр країни Роман Скляр відкинув цей варіант.

Падіння літака

Падіння літака

АіФ

"Бортові самописці літака знаходяться в хорошому стані, їх вже передали в Москву фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК)", – повідомив Скляр.

Новини
На борту літака, що розбився у Казахстані, були українці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Казахстані рано вранці, 27 грудня, впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 осіб. Він впав в районі житлового сектора неподалік Алмати. На борту літака Bek Air перебували двоє громадян України. Вони знаходяться в госпіталі у важкому стані.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Катастрофа літака в Казахстані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Місце
Казахстан Алма-Ата
Тег
розбився літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги