"Воюють за Асада": Росія звинуватила Україну в боях в Сирії

Російська група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, що Україна і РФ створили спільну приватну військову компанію "Вега", яка нібито воює в Сирії на боці президента Башара Асада.

Збройне формування, за даними CIT, було створено на території України. Співробітники "Вега" нібито тренують представників палестинської діаспори "Ліва аль-Кудс", йдеться на сайті групи розслідувачів.

"Нашивки на формі інструкторів (російський прапор ы "георгіївські стрічки". ‒ Ред.) свідчать про їхню приналежність до компанії Vega Strategic Services. Компанія з такою ж назвою була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми членами міжнародних елітних і спеціальних підрозділів Росії і України", ‒ йдеться в матеріалах Conflict Intelligence Team.

Через рік компанія "переїхала" з України на Кіпр і змінила назву на Vegacy Strategic Services Ltd. У кіпрському реєстрі компаній йдеться, що там вона існувала до 2018 року, а її половина належала українцю Анатолію Смоліну.

citeam.org

citeam.org

За словами розслідувачів, пов'язані з Vegacy Strategic Services Ltd. компанії працюють і в Росії, і в українських містах. Головний офіс розташований на Кіпрі, також є представництво в Москві, Сирії, Таїланді і в Західній Європі.

"У Таїланді за зв'язок з "Вегою" відповідає приватна особа ‒ Олександр Внученко, який, імовірно, в 2009 році підозрювався в розкраданні грошей з банківських рахунків. Герої новини були арештовані в провінції Чонбурі, де і розташовується зараз таїландське представництво "Веги". Одним із заарештованих став громадянин України Олександр Внученко. Ми направили йому запит про роботу на "Вегу", але оперативного відповіді не було", ‒ заявили в CIT.

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