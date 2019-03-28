|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Воюють за Асада": Росія звинуватила Україну в боях в Сирії

1.5тЧитати матеріал російською

Російська група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, що Україна і РФ створили спільну приватну військову компанію "Вега", яка нібито воює в Сирії на боці президента Башара Асада.

Збройне формування, за даними CIT, було створено на території України. Співробітники "Вега" нібито тренують представників палестинської діаспори "Ліва аль-Кудс", йдеться на сайті групи розслідувачів.

"Нашивки на формі інструкторів (російський прапор ы "георгіївські стрічки". ‒ Ред.) свідчать про їхню приналежність до компанії Vega Strategic Services. Компанія з такою ж назвою була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми членами міжнародних елітних і спеціальних підрозділів Росії і України", ‒ йдеться в матеріалах Conflict Intelligence Team.

Через рік компанія "переїхала" з України на Кіпр і змінила назву на Vegacy Strategic Services Ltd. У кіпрському реєстрі компаній йдеться, що там вона існувала до 2018 року, а її половина належала українцю Анатолію Смоліну.

"Воюють за Асада": Росія звинуватила Україну в боях в Сирії

citeam.org

"Воюють за Асада": Росія звинуватила Україну в боях в Сирії

citeam.org

За словами розслідувачів, пов'язані з Vegacy Strategic Services Ltd. компанії працюють і в Росії, і в українських містах. Головний офіс розташований на Кіпрі, також є представництво в Москві, Сирії, Таїланді і в Західній Європі.

"У Таїланді за зв'язок з "Вегою" відповідає приватна особа ‒ Олександр Внученко, який, імовірно, в 2009 році підозрювався в розкраданні грошей з банківських рахунків. Герої новини були арештовані в провінції Чонбурі, де і розташовується зараз таїландське представництво "Веги". Одним із заарештованих став громадянин України Олександр Внученко. Ми направили йому запит про роботу на "Вегу", але оперативного відповіді не було", ‒ заявили в CIT.

Новина оновлюється

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
52
35
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
28
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки