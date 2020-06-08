"Воскреслий" Кім Чен Ин показався на публіці після нової хвилі повідомлень про смерть

Лідер КНДР Кім Чен Ин показався на публіці після нової хвилі повідомлень про його смерть.

Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), 7 червня Кім Чен Ин головував на засіданні політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК), на якому обговорювалися питання економічного розвитку країни (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кім Чен Ин

Відзначається, що головною темою став розвиток хімічної промисловості. Кім Чен Ин "вказав напрямок і способи перебудови хімічної промисловості КНДР відповідно до принципів ідеології чучхе і вимог сучасності, щоб вивести галузь на шлях сталого розвитку".

Також на нараді зачіпалася тема будівництва житла в Пхеньяні для поліпшення добробуту жителів столиці Північної Кореї.

ЦТАК

ЦТАК

ЦТАК

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