Ворогуючі Ізраїль і ОАЕ об'єдналися в боротьбі з COVID-19: лікар розповів про "сенсацію світового масштабу"

Через пандемію COVID-19 Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати вперше за багато років заявили про офіційне міжнародне співробітництво.

Про це повідомив керівник департаменту Першого медичного центру "Іхілов" Тель-Авіва Роман Гольдман в колонці на сайті "ГОРДОН". За його словами, ще 10 років тому співпрацю між Ізраїлем і ОАЕ було складно уявити.

"Взагалі-то, це сенсація міжнародного масштабу. Єрусалим і Абу-Дабі досягли угоди в боротьбі з епідемією коронавірусу. Ще 10 років тому будь-яка співпраця між Ізраїлем і ОАЕ була просто немислимою. Емірати завжди проводили послідовну антиізраїльську політику. Але на тлі загальної загрози політичні розбіжності забуті", – написав він.

За його словами, в обох країнах схожі показники по захворюванні і летальності. Зараз і там, і там, справилися з першою хвилею пандемії, але до другої обидві країни вирішили об'єднати зусилля. Тепер їх приватні медичні компанії будуть спільно розробляти технології та препарати для боротьби з COVID-19.

"Можливості ізраїльської медицини в світі добре відомі. В ОАЕ система громадської охорони здоров'я теж розвивається дуже швидко, і експерти ВООЗ визнають її рівень як високий. В арабській країні гірше з науковими дослідженнями в галузі медицини, але зате краще з грошима. Саме тут і виникла точка дотику – араби цілком можуть брати участь у фінансуванні наукових досліджень, які веде, наприклад, Інститут Вайцмана, з пошуку вакцини від коронавірусу", – зазначив Гольдман.

Він також зазначив, що в умовах пандемії медики зближують країни куди краще, ніж деякі політики.

"Лікарі різних країн співпрацюють, часто не звертаючи уваги на політичні розбіжності між державами. У них спільна мова, найчастіше англійська, у них спільний ворог – хвороби і загальна мета – здоров'я людей. У медицини немає меж, є тільки можливості. Там, де політикам потрібні десятиліття, щоб налагодити відносини, медики роблять це набагато швидше", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гольдман закликав всіх носити медичні маски і розповів, чому вони є одним з кращих засобів захисту від COVID-19.