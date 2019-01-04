''Вороги на 100 років'': Цимбалюк назвав головну небезпеку загравань Лукашенка з Кремлем

Переговори президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським колегою Володимиром Путіним про "інтеграцію" двох країн дуже нагадують події кінця 2013 року і цілком можуть закінчитися новою війною і окупацією.
На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У мене відчуття дежавю. Щось подібне вже було в кінці 2013 року, коли на той час Віктор Янукович, президент України, розмірковував: йому на Захід чи на Схід. І приїжджав на таємні переговори до незмінного лідера Росії Володимира Путіна. Результат ви знаєте — Януковичу пообіцяли 15 ярдів доларів кредит і три Україна встигла отримати, зниження ціни на газ за рахунок так званого експортного мита. Чим закінчилася історія, ми прекрасно пам'ятаємо. Угоду про євроінтеграцію підписано не було, почався Євромайдан, а Янукович втік до Росії і зараз нібито живе в Ростові-на-Дону, а ми з Російською Федерацією стали ворогами на 100 років", — провів паралель він.
Лукашенко і Путін
БЕЛТА
За словами журналіста, зараз Білорусь повністю повторює цей шлях. Адже Лукашенко, як і Янукович, теж зачастив у Москву. Ціна питання все та ж — обміняти незалежність країни на дешеві енергоресурси.
Крім того, Цимбалюка збентежила впевненість міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея в тому, що Росія нібито не несе ніякої військової загрози його країні. Журналіст порадив дипломату вивчити досвід України і не довіряти так сліпо країні-агресору.
"У 2013 році у нас було щось дуже і дуже подібне. Теж говорили, що ми не бачимо в особі Російської Федерації військової загрози. Але чомусь закінчилося все дуже і дуже сумно", — застеріг Цимбалюк.
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