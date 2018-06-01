"Вороги Європи": Портников пояснив, чим відгукнеться уряд "друзів Путіна" в Італії

Прихід до влади в Італії нового уряду, в складі якого будуть ліві і популісти, означає, що не тільки ця держава, але і весь Європейський Союз входять в період нового політичного експерименту з непередбачуваними наслідками.

Дане думку висловив в колонці на "Еспресо" журналіст і публіцист Віталій Портников, на думку якого головна проблема виникне, якщо популісти всерйоз будуть стурбовані виконанням своїх передвиборчих обіцянок.

"Насправді для Італії - як би не цинічно це не прозвучало - було б краще, якби новий уряд обдурив своїх виборців. Тому що - як це завжди буває з політичної клоунадою - обіцянки "Руху п'яти зірок" і "Ліги" звучать заманливо , але ні грошей, ні інструментів для їх виконання у нового уряду немає. І не буде", - вважає він.

Новини В Італії погодили програму скасування санкцій проти Росії

Автор порівняв ситуацію з тим, що відбувалося в Греції, де популісти прийшли до влади на тлі економічної катастрофи. І їм потрібні були гроші для порятунку країни і власного порятунку. На думку Портникова, Європа може піти шляхом "приборкання норовливих" і в цей раз.

"Італійські популісти приходять до влади на тлі економічного підйому. Однак навіть одна їх системна помилка може призвести до того, що підйом зміниться спадом і крахом. А грошей для порятунку Італії у ЄС просто немає. Італія - ​​не Греція, її економіка - одна з найбільш великих в Європі", - додав він.

Журналіст також допустив варіант сварки популістів між собою, яка закінчиться достроковими виборами, які дадуть шанс системним політикам і початку виправлення помилок.

"Але перед цим безвідповідальні популісти все ж встигнуть наламати дров. Звичайно, ці "дрова" ми побачимо не тільки у внутрішній політиці, а й у зовнішній", - підкреслив він.

Новини В Італії назріває скандал через висилки дипломатів РФ

Портников нагадав, що в обох партіях не приховують своїх симпатій до Кремля: "Ліга" - партнер "Єдиної Росії", а її лідер Маттео Сальвини перед парламентськими виборами заявив, що Італії було б краще, якби її лідером був би Путін. А в "Русі п'яти зірок" виступали за скасування санкцій проти Росії.

"Так що небезпеку я б не став применшувати. В Італії сьогодні до влади приходять справжнісінькі вороги єдиної Європи. І аж ніяк не друзі України", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня майбутній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив склад нового уряду.