ВООЗ знайшла гроші після відмови Трампа: хто допоміг

Європейський союз пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США, які поставили під сумнів ефективність її роботи на початку пандемії COVID-19.

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З такою заявою виступив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель. Про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Зазначається, що під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Гебрейесусом він обговорив поточну ситуацію, а також роботу організації щодо припинення розповсюдження вірусу. Сторони погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями.

"Боррель висловив стурбованість рішенням США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання щодо мобілізації додаткових ресурсів", – ідеться в повідомленні.

Водночас Європейська служба зовнішніх зв'язків наголосила, що раніше Брюссель уже виділив для ВООЗ додаткові €114 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.