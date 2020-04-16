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16 квітня • оновлено в 22:47
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ВООЗ знайшла гроші після відмови Трампа: хто допоміг

1.4т
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Європейський союз пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США, які поставили під сумнів ефективність її роботи на початку пандемії COVID-19.

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З такою заявою виступив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель. Про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Зазначається, що під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Гебрейесусом він обговорив поточну ситуацію, а також роботу організації щодо припинення розповсюдження вірусу. Сторони погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями.

ВООЗ знайшла гроші після відмови Трампа: хто допоміг

"Боррель висловив стурбованість рішенням США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання щодо мобілізації додаткових ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Водночас Європейська служба зовнішніх зв'язків підкреслила, що раніше Брюссель вже виділив для ВООЗ додаткові €114 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
Бельгія Брюссель
Тег
Європейський Союз
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