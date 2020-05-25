ВООЗ заявила, що щодня спілкується з Китаєм про розслідування походження COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я обговорює з Китаєм розслідування про появу COVID-19.
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Як повідомляє The Washington Post, керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що вони спілкуються з Китаєм щодня. Влада цієї та інших країн зацікавлені в з'ясуванні питання про тваринне походження вірусу.
"Щодня ми зв'язуємося з нашими колегами з Китаю з приводу проведення необхідного наукового розслідування за походженням COVID-19. Мені також дуже приємно від того, що Китай відкритий до цього", – зазначив він.
Також Райан заявив, що зараз обговорюється питання про направлення до Китаю міжнародної комісії для вивчення цієї ситуації. Точних дат поки немає, але в ВООЗ розраховують зробити це якомога швидше. Правда, питання про відправку міжнародних експертів узгоджувалося з Китаєм іще в лютому, однак, цього поки так і не відбулося.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. У результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
При цьому команда дослідників з Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В інституті вірусології Уханя заявили, що у них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19. У такий спосіб там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" з їхніх лабораторії.
Влада Китаю підтримала ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19.