ВООЗ заявила, що щодня спілкується з Китаєм про розслідування походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я обговорює з Китаєм розслідування про появу COVID-19.

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Як повідомляє The Washington Post, керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що вони спілкуються з Китаєм щодня. Влада цієї та інших країн зацікавлені в з'ясуванні питання про тваринне походження вірусу.

"Щодня ми зв'язуємося з нашими колегами з Китаю з приводу проведення необхідного наукового розслідування за походженням COVID-19. Мені також дуже приємно від того, що Китай відкритий до цього", – зазначив він.

Також Райан заявив, що зараз обговорюється питання про направлення до Китаю міжнародної комісії для вивчення цієї ситуації. Точних дат поки немає, але в ВООЗ розраховують зробити це якомога швидше. Правда, питання про відправку міжнародних експертів узгоджувалося з Китаєм іще в лютому, однак, цього поки так і не відбулося.

Майкл Райан

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