ВООЗ заявила, що не може змусити країни боротися з коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може примушувати країни до дотримання певних обмежувальних заходів в рамках боротьби з короновірусом.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус підкреслив, що все, що в її силах, – це давати рекомендації, повідомляється на сторінці організації у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"ВООЗ не має повноважень або сил для посилення своїх рекомендацій, за винятком готовності країн прийняти або відхилити їх. ВООЗ буде і надалі давати поради, засновані на науці і фактичних даних. І тоді країни будуть вирішувати, приймати їх чи ні", – пояснив він свою позицію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня Гебреєсус попередив, що пандемія коронавірусу COVID-19 у світі все ще далека від завершення. Зокрема, він висловив стурбованість тим, що кількість нових випадків зараження продовжує рости в країнах Африки, Східної Європи, Латинської Америки і деяких азійських країнах.