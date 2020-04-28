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28 квітня • оновлено в 12:55
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ВООЗ заявила, що не може змусити країни боротися з коронавірусом

1.1т
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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може примушувати країни до дотримання певних обмежувальних заходів в рамках боротьби з короновірусом.

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Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус підкреслив, що все, що в її силах, – це давати рекомендації, повідомляється на сторінці організації у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тедрос Аданом Гебреєсус

Тедрос Аданом Гебреєсус

"ВООЗ не має повноважень або сил для посилення своїх рекомендацій, за винятком готовності країн прийняти або відхилити їх. ВООЗ буде і надалі давати поради, засновані на науці і фактичних даних. І тоді країни будуть вирішувати, приймати їх чи ні", – пояснив він свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня Гебреєсус попередив, що пандемія коронавірусу COVID-19 у світі все ще далека від завершення. Зокрема, він висловив стурбованість тим, що кількість нових випадків зараження продовжує рости в країнах Африки, Східної Європи, Латинської Америки і деяких азійських країнах.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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