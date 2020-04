ВООЗ заявила, що не може змусити країни боротися з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може примушувати країни до дотримання певних обмежувальних заходів в рамках боротьби з короновірусом.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус підкреслив, що все, що в її силах, – це давати рекомендації, повідомляється на сторінці організації у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ВООЗ не має повноважень або сил для посилення своїх рекомендацій, за винятком готовності країн прийняти або відхилити їх. ВООЗ буде і надалі давати поради, засновані на науці і фактичних даних. І тоді країни будуть вирішувати, приймати їх чи ні", – пояснив він свою позицію.

