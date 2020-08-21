ВООЗ заявила про відсутність необхідності повторного карантину для боротьби з COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я не бачать необхідності запровадження європейськими країнами повторного жорсткого карантину у зв'язку з ростом випадків інфікування COVID-19.

Про це в четвер, 20 серпня, заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге, пише DW.

За його словами, за останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з подальшим поширенням коронавірусу, і тепер вони значно краще підготовлені, ніж на початку пандемії COVID-19.

"Зараз ми знаходимося в набагато кращому стані для того, щоб ліквідувати локальні вогнища інфекції. Ми здатні протидіяти вірусу і одночасно підтримувати роботу економіки і освітньої системи. Тепер для нас лютий не повториться. Адже нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я почало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схваленої експериментальної вакцини проти COVID-19.