ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі

Ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте загалом у світі вона стає все гіршою.
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Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус. Про це йдеться в офіційному Twitter ВООЗ.
Він підкреслив, що організація отримала повідомлення про понад 7 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 по всьому світу, а також більше 400 тис. померлих від цієї хвороби.
Тедрос Аданом Гебрейесус
"Хоча ситуація у Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", – констатував глава ВООЗ.
Гебрейесус також зазначив, що на 9 червня ВООЗ скликає онлайн-нараду щодо питання відстеження контактів людей, які заразилися коронавірусом, зі здоровими.
"Щоб поділитися технічним та операційним досвідом, враховуючи інновації в цифровій технології", – пояснив він.
Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі
worldometers.info
Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі
worldometers.info
"Almost 7 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and almost 400,000 deaths.— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2020
Although the situation in Europe is improving, globally it is worsening"-@DrTedros
Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс заявила, що святкувати перемогу над COVID-19 у світі ще надто рано.
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