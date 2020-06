ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі

Ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте загалом у світі вона стає все гіршою.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус. Про це йдеться в офіційному Twitter ВООЗ.

Він підкреслив, що організація отримала повідомлення про понад 7 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 по всьому світу, а також більше 400 тис. померлих від цієї хвороби.

"Хоча ситуація у Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", – констатував глава ВООЗ.

Гебрейесус також зазначив, що на 9 червня ВООЗ скликає онлайн-нараду щодо питання відстеження контактів людей, які заразилися коронавірусом, зі здоровими.

"Щоб поділитися технічним та операційним досвідом, враховуючи інновації в цифровій технології", – пояснив він.

"Almost 7 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and almost 400,000 deaths.



Although the situation in Europe is improving, globally it is worsening"-@DrTedros