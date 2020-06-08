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8 червня • оновлено в 19:20
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ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі

  • Ситуація з поширенням коронавірусу в Європі поліпшується, проте загалом у світі вона погіршується

  • З такою заявою виступив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус

  • Він підкреслив, що на планеті COVID-19 заразилися понад 7 млн осіб, ще більш ніж 400 тисяч померли від нього

  • Через це на 9 червня ВООЗ скликає онлайн-нараду щодо питання відстеження контактів хворих на коронавірус зі здоровими

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Ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте загалом у світі вона стає все гіршою.

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Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус. Про це йдеться в офіційному Twitter ВООЗ.

Він підкреслив, що організація отримала повідомлення про понад 7 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 по всьому світу, а також більше 400 тис. померлих від цієї хвороби.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус

"Хоча ситуація у Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", – констатував глава ВООЗ.

Гебрейесус також зазначив, що на 9 червня ВООЗ скликає онлайн-нараду щодо питання відстеження контактів людей, які заразилися коронавірусом, зі здоровими.

"Щоб поділитися технічним та операційним досвідом, враховуючи інновації в цифровій технології", – пояснив він.

Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі

Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі

worldometers.info

Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі

Дані щодо захворюваності на коронавірус у світі

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс заявила, що святкувати перемогу над COVID-19 у світі ще надто рано.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Місце
Швейцарія Женева
Теги
вірус Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

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