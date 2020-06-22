ВООЗ заявила про рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу

Марина Ліснічук Світ 08:30, 22.06.2020 Оновлено: 08:32, 22.06.2020

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я висловили стурбованість черговим антирекордом щодо добового приросту інфікування коронавірусом у світі.

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Зокрема, за неділю, 21 червня, кількість нових випадків COVID-19 зросла на 183 020. Про це повідомляє The Guardian.

У ВОЗ зазначають, що впродовж минулої доби найбільше пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією зареєстрували у Північній та Південній Америці.

Водночас підкреслюється, що попередній світовий антирекорд фіксували 18 червня – тоді денний приріст нових випадків COVID-19 перевищив 181 тисячу.

Дані щодо коронавірусу в світі
(worldometers.info)

Як свідчать дані Worldometers, станом на 06:00 за київським часом понеділка, 22 червня, коронавірусом у світі заразилося більш ніж 9 млн людей. Із них понад 470 тисяч померли від ускладнень хвороби, тоді як більше 4,8 млн пацієнтів змогли її побороти.

Досі найбільш ураженою пандемією країною у світі залишаються Сполучені Штати Америки, де на COVID-19 захворіли понад 2,3 млн людей, а другим епіцентром поширення вірусу стала Бразилія – там уже більш ніж мільйон хворих.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у країнах світу
(worldometers.info)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що країни світу "повинні бути в курсі можливості відновлення" найбільшої небезпеки коронавірусу.

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