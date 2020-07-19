ВООЗ заявила про рекордне зростання кількості заражених COVID-19: статистика на 19 липня. Постійно оновлюється

Станом на неділю, 19 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 14,4 млн осіб. За попередню добу було виявлено майже 260 нових інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я забила на сполох через стрімке поширення COVID-19, зазначивши, що попередній добовий рекорд було зафіксовано напередодні – 238 тисяч заражених. Найбільше випадків коронавірусу вчора діагностували в США, Індії та Бразилії.

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Коронавірусом у світі заразилося більш ніж 14,4 млн осіб (worldometers.info)

Статистика захворюваності на COVID-19 у світі (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 58 111 осіб. Померли 1 477 пацієнтів, одужало – 30 525.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,8 млн), Бразилія (понад 2 млн) і Індія (понад 1 млн). Росія займає четверте місце з 765 тис. інфікованих. П'ятірку замикає ПАР, де зафіксовано 350 тис. випадків зараження.

19 липня є 221-м днем з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 131-м – із оголошення пандемії Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

07:00 – Заввідділом тель-авівської лікарні в Ізраїлі Гай Хошен заявив, що восени варто зробити щеплення від грипу обов'язковими. За його словами, у вересні, жовтні і листопаді ситуація стане складнішою – в клініки будуть надходити люди з симптомами різних вірусів, які схожі з COVID-19.

06:00 – Станом на початок доби 19 липня в світі зареєстрували 604 тисячі летальних випадків, викликаних коронавірусом. Як свідчать дані Worldometers, найбільше смертей у США – майже 143 тисячі. У Бразилії – 78,8 тисячі летальних випадків, у Великобританії – понад 45 тисяч, у Мексиці – понад 38 тисяч, в Італії – 35 тисяч.

05:00 – Дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, які викликаються коронавірусом. Вони відрізняються один від одного за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби, повідомляє Sky News.

04:00 – Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордне добове зростання виявлених випадків коронавірусу в світі. Йдеться майже про 260 тисячах заражень.

03:00 – Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила 22 напрямки з літньої навігації 2020 і відклала старт польотів до 9 країн світу через карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19.

02:00 – Президент США Дональд Трамп відмовився рекомендувати всім громадянам носити захисні маски у зв'язку з пандемією COVID-19.

01:00 – Курорти Туреччини через коронавірус можуть знову потрапити в "червону зону" для українців через те, що на курорт очікується великий наплив туристів з Росії.