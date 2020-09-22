ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу

За минулий тиждень у світі від ускладнень коронавірусної хвороби померли 37,7 тис. осіб, що на 20% менше, ніж за тиждень до цього.

Про позитивну динаміку пандемії COVID-19 говориться в звіті, опублікованому 21 вересня на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

При цьому кількість заражених збільшилася майже на 2 млн і, станом на ранок 22 вересня, досягла 31,4 млн. Загальна кількість смертей від захворювання склала 968 тис.

Згідно зі звітом, найбільш складна епідеміологічна ситуація спостерігається в Північній і Південній Америці, тоді як в Європі збільшилася смертність.

Так, за останні сім днів в Європі показник смертності збільшився на 27% – померли понад 4 тис. осіб. Всього майже 5,2 мільйони європейців заразилися COVID-19, з них понад 360 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, засновник одного з найбільших фондів допомоги військовослужбовцям Віталій Дейнега вважає, що взимку Україну чекає новий спалах коронавірусу. Він висловив думку, що нинішні показники захворюваності – це тільки початок і в країні буде нова хвиля локдаунів.