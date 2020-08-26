ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії COVID-19

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності та інфікування COVID-19 знижується в багатьох частинах світу.

Про позитивну динаміку пандемії коронавірусу пише The Guardian.

Хоча рівень смертності знижується, ВООЗ заявила, що за тиждень до 23 серпня було зареєстровано понад 1,7 мільйона нових випадків коронавірусу і близько 39 тис. нових випадків смерті.

Це являє собою п'ятивідсоткове зниження числа нових випадків в усьому світі і скорочення числа нових випадків смерті на 12 відсотків в порівнянні з тижнем раніше.

Регіональний директор ВООЗ в Африці Матшідісо Моет сказав, що число нових випадків захворювання скорочується після того, як континент пройшов "пік, який, здається, був піком".

Але міністр охорони здоров'я Південної Африки, яка сильно постраждала, Звели Мхізе попередив, що "нас найбільше турбує, чи дійсно це буде одним сплеском або може статися ще один", вказавши на останні події в Іспанії.

Іспанія, одна з найбільш постраждалих країн Європи, буде використовувати 2 тисячі солдатів, навчених відстеженню, щоб допомогти регіонам виявляти тих, хто контактував з інфікованими людьми.

"Ми не можемо дозволити пандемії знову взяти під контроль наше життя. Ми повинні взяти під контроль і зупинити цю другу криву", – сказав прем'єр-міністр Педро Санчес.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені розробили новий тест на COVID-19, який вимагає до 75% менше витрат, а також економить до двох годин часу медиків.