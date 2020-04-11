Білорусі треба готуватися до найгірших сценаріїв поширення коронавірусу COVID-19 і вживати нові заходи з фізичного дистанціювання людей.

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Про це заявив глава місії ВООЗ, що перебуває у Білорусі, Патрік О'Коннор на брифінгу, написало видання Tut.by. За його словами, треба відмовитися від усіх масових заходів, перейти на віддалене навчання і знизити переміщення людей, особливо з групи ризику.

На думку представника ВООЗ, у Білорусі почалася нова фаза еволюції спалаху – випадки передачі на рівні спільноти. Тому й потрібен комплексний підхід до стримування поширення COVID-19: фізичне дистанціювання людей, належне тестування, ізоляція осіб, які контактували з хворими.

ВООЗ заявила про новий спалах коронавірусу в Білорусі. Ілюстрація

У ВООЗ також вважають, що критично важливо, аби люди відповідально поставилися до рекомендацій МОЗ країни, а міністерство постійно інформувало про розвиток ситуації та заходи, які ухвалюються владою. Адже останнім часом воно перестало повідомляти населенню дані про кількість заражених у регіонах.

"Час готуватися до найгірших сценаріїв, це забіг на довгу дистанцію. Білорусь вступає у важкі часи, у зв'язку з новою динамікою зростання треба відмовитися від проведення масових заходів", – наголосив О'Коннор.

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