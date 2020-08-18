ВООЗ запропонувала план розподілу вакцини від COVID-19 без "націоналізму"

Вакцина від коронавірусу повинна розподілятися між країнами незалежно від їхнього багатства і політичних інтересів, щоб швидше перемогти пандемію COVID-19.

Як повідомила The Hill, про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус. ВООЗ розробляє плани зі справедливого розподілу вакцини по всьому світу.

"Нам потрібно запобігти вакцинаційному націоналізму. Стратегічний і глобальний розподіл кінцевих запасів насправді відповідає національним інтересам кожної країни. Ніхто не в безпеці, поки не будуть у безпеці всі", – сказав Гебреісус.

ВООЗ запропонувала впровадити вакцину в два етапи: спочатку пропорційно кожній країні, яка брала участь в її розробці, а потім країнам, які піддаються найбільшому ризику. Найвищий пріоритет буде відданий медичним працівникам, а потім людям старшим за 65 років, які найбільш уразливі для COVID-19.

"Якщо ми не захистимо цих людей із групи підвищеного ризику від вірусу всюди і в один і той же час, ми не зможемо стабілізувати системи охорони здоров'я і відновити світову економіку. Ми всі так взаємопов'язані", – зазначив глава ВООЗ.

Інші представники громадської охорони здоров'я заявили, що справедливий розподіл по всьому світу має сенс як із моральної, так і з медичної точки зору. У взаємопов'язаному світі кожен регіон вразливий для нових спалахів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19, коли препарат виготовлять.