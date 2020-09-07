ВООЗ закликала світ готуватися до нової пандемії

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали світ завчасно готуватися до нової пандемії.

Спалах COVID-19 є далеко не останнім, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу 7 вересня, який транслювався в Twitter організації.

"Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є частиною життя", – сказав він.

Гебреєсус наголосив, що світ має бути підготовлений до нової пандемії набагато краще, ніж до COVID-19.

"Коли прийде наступна пандемія, світ повинен бути підготовлений у більшій мірі, ніж він був цього разу", – наголосив глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ спрогнозували початок масової вакцинації від коронавірусу в середині 2021 року.

До цього часу, переконані в організації, очікувати її не варто.