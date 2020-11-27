ВООЗ закликала країни не розслаблятися і посилити тестування на COVID-19

У ВООЗ закликали уряди країн не втрачати пильність при зниженні захворюваності на COVID-19 і збільшувати кількість тестувань.

Як повідомила The Hill, про це заявила керівниця ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія ван Керхове. За її словами, немає причин для нової хвилі захворюваності.

"Навіть незважаючи на те, що кількість випадків захворювання зменьшується, всім країнам необхідно зберігати пильність", – сказала вона.

Вона зазначила, що завдяки заходам, які вживають у всьому світі, передача вірусу зменшується.

При цьому представниця ВООЗ закликала всі країни нарощувати масштаби тестувань на COVID-19, щоб бути готовими до можливих майбутніх спалахів хвороби.

"У наших силах утримувати передачу вірусу на низькому рівні, і ми бачили, як десятки країн продемонстрували нам, що це можна взяти під контроль і тримати під контролем", – зазначила ван Керхове.

Однак в ВООЗ попередили, що потенційні вакцини від коронавірусу, які можуть отримати схвалення наглядових органів США в середині грудня, вже не зможуть пом'якшити нинішню хвилю COVID-19, з якою зіткнулися країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 27 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 61,2 млн осіб. За минулий день виявлено 540 802 нових інфікованих. Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,3 млн.