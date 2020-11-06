ВООЗ закликала країни готуватися до наступної пандемії

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я висловили переконання, що COVID-19 можна перемогти. Вони закликали уряди країн-членів ВООЗ не відступати від інших важливих цілей у галузі охорони здоров'я та готуватися до наступної пандемії.

Такі ключові фрази містяться в пресрелізі організації до 73-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, передає CNN. Вона відбудеться 9 листопада у форматі відеоконференції.

Насамперед у ВООЗ зазначили, що світ може перемогти COVID-19 за допомогою науки, рішень і солідарності. За даними організації, хоча ця пандемія і є глобальною кризою, "багато країн і міста успішно запобігли або контролювали передачу інфекції за допомогою комплексного науково-обґрунтованого підходу".

"Вперше світ згуртувався довкола плану щодо прискорення розроблення необхідних нам вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів і забезпечення їхньої доступності для всіх країн на основі справедливості", – йдеться в заяві організації.

Там підкреслили: пандемія COVID-19 стала нагадуванням про те, що здоров'я є основою соціальної, економічної та політичної стабільності. Також, на думку фахівців ВООЗ, вона говорить про важливість спільних зусиль організації з розширення охоплення послугами охорони здоров'я та кращого захисту населення.

Водночас в організації заявили, що держави-члени повинні готуватися до наступної пандемії вже зараз.

"У минулому році ми побачили, що країни з надійною інфраструктурою готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я змогли швидко вжити заходів для стримування й контролю поширення коронавірусу", – зазначили вони.

На майбутній сесії ВООЗ розгляне проєкт резолюції, який посилює готовність країн до таких майбутніх надзвичайних ситуацій.

"Ця резолюція закликає світову спільноту охорони здоров'я забезпечити, щоб всі країни були краще оснащені для виявлення випадків COVID-19 та інших небезпечних інфекційних захворювань, ухвалення відповідних заходів", – підсумували у ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 6 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 49 млн осіб. За минулий день знову було виявлено рекордну кількість нових інфікованих – 604 689.