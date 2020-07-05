ВООЗ заговорила про кінець пандемії COVID-19 після першої хвилі: статистика на 5 липня. Постійно оновлюється
Коронавірус у світі.
Коронавірус у світі станом на 5 липня інфікував вже більше 11 млн осіб. При цьому його жертвами стали понад 533 тис. хворих, а подолати недугу вдалося більш ніж 6,4 млн пацієнтів.
У той же час у ВООЗ заявили, що, незважаючи на те, що в деяких країнах почався другий пік епідемії коронавірусу, другої хвилі COVID-19 може і не бути.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers
Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 47 677 осіб. Померли 1 227 пацієнтів, одужали – 21 155.
Країнами-антилідерками за кількістю заражених залишаються США (2,9 млн), Бразилія (1,5 млн) і Росія (674 тисячі).
Європейська комісія схвалила використання першого препарату для лікування коронавірусної хвороби – ремдесівіру.
Держстат України вперше опублікував офіційну інформацію про кількість загиблих від коронавірусу: дев'ять осіб з січня по березень.
Коронавірус в регіонах України РНБО
Пандемія в Україні РНБО
Країни-антилідерки Worldometers
Головне за 5 липня
07:28 – В університеті Хопкінса підрахували, що за минулу добу в світі діагностували 189 413 заражень коронавірусом у 135 країнах і 4489 смертей від нього.
07:25 – За даними університету Хопкінса, станом на ранок 5 липня від коронавірусу в світі померли 530 110 осіб, а заразилися 11 239 378. Список країн з найгіршою статистикою виглядає так:
США 129 673/2 838 678;
Бразилія 64 265/1 577 004;
Британія 44 283/286 412;
Італія 34 854/241 419;
Мексика 30 366/252 165;
Франція 29 896/204 222;
Іспанія 28 385/250 545;
Індія 18 655/648 315;
Іран 11 408/237 878;
Перу 10 412/299 080;
Росія 10 011/673 564.