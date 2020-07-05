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ВООЗ заговорила про кінець пандемії COVID-19 після першої хвилі: статистика на 5 липня. Постійно оновлюється

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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Коронавірус у світі

Коронавірус у світі.

Коронавірус у світі станом на 5 липня інфікував вже більше 11 млн осіб. При цьому його жертвами стали понад 533 тис. хворих, а подолати недугу вдалося більш ніж 6,4 млн пацієнтів.

У той же час у ВООЗ заявили, що, незважаючи на те, що в деяких країнах почався другий пік епідемії коронавірусу, другої хвилі COVID-19 може і не бути.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 47 677 осіб. Померли 1 227 пацієнтів, одужали – 21 155.

  • Країнами-антилідерками за кількістю заражених залишаються США (2,9 млн), Бразилія (1,5 млн) і Росія (674 тисячі).

  • Європейська комісія схвалила використання першого препарату для лікування коронавірусної хвороби – ремдесівіру.

  • Держстат України вперше опублікував офіційну інформацію про кількість загиблих від коронавірусу: дев'ять осіб з січня по березень.

Коронавірус в регіонах України

Коронавірус в регіонах України РНБО

Пандемія в Україні

Пандемія в Україні РНБО

Країни-антилідерки

Країни-антилідерки Worldometers

Головне за 5 липня

07:28 – В університеті Хопкінса підрахували, що за минулу добу в світі діагностували 189 413 заражень коронавірусом у 135 країнах і 4489 смертей від нього.

07:25 – За даними університету Хопкінса, станом на ранок 5 липня від коронавірусу в світі померли 530 110 осіб, а заразилися 11 239 378. Список країн з найгіршою статистикою виглядає так:

  • США 129 673/2 838 678;

  • Бразилія 64 265/1 577 004;

  • Британія 44 283/286 412;

  • Італія 34 854/241 419;

  • Мексика 30 366/252 165;

  • Франція 29 896/204 222;

  • Іспанія 28 385/250 545;

  • Індія 18 655/648 315;

  • Іран 11 408/237 878;

  • Перу 10 412/299 080;

  • Росія 10 011/673 564.

Коронавірус
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