ВООЗ зафіксувала зниження кількості заражень COVID-19 в світі

Кількість нових випадків зараження коронавірусом 1 листопада знизилася у порівнянні з рекордними показниками суботи, 31 жовтня.

У неділю зафіксовано 473 311 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

До цього, 31 жовтня, була зареєстрована рекордна кількість захворювань на добу – 545 114. Цей показник став найвищим з початку пандемії.

За даними на 2 листопада, в світі зафіксовано вже понад 47,1 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали майже 34 млн пацієнтів і більше 1,2 млн померли.

Незважаючи на це, експерти вважають, що на COVID-19 перехворіли набагато більше людей, просто у них хвороба протікала в легкій формі.

Статистика захворюваності коронавірусом в світі. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію після того, як контактував з хворими на коронавірус.