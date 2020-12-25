ВООЗ забив на сполох після того як новий коронавірус-мутант виявили в 8 країнах Європи

Через те, що новий, більш заразний штам коронавірусу вже виявлений в восьми державах Європи, слід посилити захисні заходи.

Про це повідомив в Twitter глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. Представник ВООЗ нагадав про необхідність носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Водночас Клюге зазначив, що новий штам, на відміну від попередніх варіантів, більш активно поширюється серед молодих вікових груп.

Експерти зараз активно працюють над вивченням "мутанта", на це потрібен певний час, тому необхідно бути пильними.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу був зафіксований в Німеччині, Сінгапурі, ПАР, Данії, Нідерландах, Швейцарії та Австралії.

Нагадаємо, в Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

За попередніми даними різних британських університетів, новий штам вперше був виявлений 20 вересня в графстві Кент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії був виявлений новий дуже заразний тип коронавірусу. На тлі цього десятки країн вже обмежили авіасполучення з Великобританією.

Український лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19, виявлений у Великобританії і ще в ряді країн, вже встиг інфікувати жителів України.