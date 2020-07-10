ВООЗ виступила проти повернення жорсткого карантину і пояснила причину

У ВООЗ не вірять, що коронавірус вдасться скоро перемогти. CNN

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила проти повернення до жорсткого карантину для протидії поширенню COVID-19, але не виключає такої необхідності в низці країн.

Про це на брифінгу в Женеві заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан. Він нагадав, що організація завжди рекомендувала знімати обмеження поетапно.

"Ми всі хочемо уникнути, щоб цілі країни повернулися до повного карантину, оскільки це негативно відбивається на багатьох сферах. Але можуть виникнути певні обставини, коли такий крок виявиться єдиним виходом", – сказав Райан.

На його думку, існує дуже невисока вірогідність того, що вірус вийде побороти повністю, хвороба може повернутися навіть на ізольовані острівні держави.

"Нас турбують великі кластери захворювання, там, де відбувається спалах коронавірусу і його швидке поширення. Це може породити нові вогнища інфекції", – сказав представник ВООЗ.

Також він уточнив, що після зняття жорстких обмежувальних заходів дуже важливо відслідковувати статистику захворюваності й оперативно пригнічувати нові спалахи. Водночас дуже важливим стримуючим фактом Райан назвав носіння масок, соціальне дистанціювання і проведення тестувань для своєчасного реагування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що поширення пандемії коронавірусу "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.