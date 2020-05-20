У всьому світі за останні 24 години зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом із початку пандемії.

З такою заявою в середу, 20 травня, виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханома Гебрейесус.

"За останні 24 години у ВООЗ надійшли дані про 106 тисяч випадків захворювання, що є найвищим добовим показником із початку спалаху. Майже 2/3 цих випадків були зареєстровані усього в чотирьох країнах", – заявив він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Гебрейесус наголосив, що світу "ще доведеться пройти довгий шлях із пандемією COVID-19".

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Відзначимо, у світі на коронавірус захворіли понад 5 мільйонів осіб, з яких понад 327 тисяч померли, а вилікувалися майже 2 мільйони. Лідерами в антирейтингу йдуть США, Росія, Іспанія, Бразилія, Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Туреччина та Іран.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ВООЗ закликала Європу підготуватися до другої смертельної хвилі пандемії коронавірусу COVID-19, яка може "накрити" вже взимку, а не витрачати час на "святкування" поліпшення статистики.