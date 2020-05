У всьому світі за останні 24 години зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом із початку пандемії.

З такою заявою в середу, 20 травня, виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханома Гебрейесус.

"За останні 24 години у ВООЗ надійшли дані про 106 тисяч випадків захворювання, що є найвищим добовим показником із початку спалаху. Майже 2/3 цих випадків були зареєстровані усього в чотирьох країнах", – заявив він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Гебрейесус наголосив, що світу "ще доведеться пройти довгий шлях із пандемією COVID-19".

Відзначимо, у світі на коронавірус захворіли понад 5 мільйонів осіб, з яких понад 327 тисяч померли, а вилікувалися майже 2 мільйони. Лідерами в антирейтингу йдуть США, Росія, Іспанія, Бразилія, Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Туреччина та Іран.

"We still have a long way to go in the #COVID19 pandemic.



In the last 24h, there have been 106,000 cases reported to WHO – the most in a single day since the outbreak began. Almost two thirds of these cases were reported in just four countries"-@DrTedros