ВООЗ відправить до Китаю експертів, щоб знайти джерело коронавірусу
ВООЗ відправить до Китаю експертів по коронавірусу.
Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.
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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW. Він зазначив, що місія групи почнеться в найближчі дні.
"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі – як почався спалах", – сказав Гебреісус.
За його словами, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.
Раніше OBOZREVATEL писав, що Китай дозволив використовувати експериментальну вакцину від COVID-19 для військових.
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