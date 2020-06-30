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ВООЗ відправить до Китаю експертів, щоб знайти джерело коронавірусу

Карина Бондаренко
Світ
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ВООЗ відправить до Китаю експертів по коронавірусу

ВООЗ відправить до Китаю експертів по коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW. Він зазначив, що місія групи почнеться в найближчі дні.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі – як почався спалах", – сказав Гебреісус.

За його словами, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Китай дозволив використовувати експериментальну вакцину від COVID-19 для військових.

КитайКоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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