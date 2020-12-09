ВООЗ: Туреччина значно занижувала реальну кількість заражених COVID-19. Інфографіка

Влада Туреччини до кінця листопада приховувала реальну кількість заражених COVID-19. На початку грудня країна різко вирвалася в лідери з поширення вірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я дізналися про це тільки на початку грудня й тепер готують рекомендації для Анкари, передає Turkish Minute.

Видання зазначає, що раніше в офіційні звіти вносили тільки кількість госпіталізованих хворих, а не всі випадки зараження.

Згідно з графіками сайту worldometers.info, стрімке зростання почалося саме наприкінці листопада.

Загальна кількість заражених у Туреччині. worldometers.info

Деякі ЗМІ зазначають, що влада приховувала реальний стан справ, щоб провести чемпіонат Формули-1 і туристичний сезон.

Скільки людей заражені коронавірусом зараз. worldometers.info

Як заявив глава відділення ВООЗ у Туреччині Іршад Шейх, поки ситуація не видається важкою, проте система охорони здоров'я може впасти будь-якої миті.

Добові показники заражень worldometers.info

За словами лікаря, грудневі показники, де зафіксовано понад 30 тисяч заражених за добу, а також рекордні показники летальних випадків (195 осіб на добу), насторожили організацію.

Смертність від коронавірусу в Туреччині. worldometers.info

"Хоча ситуація в лікарнях Туреччини не видається такою важкою, як у медустановах США і Європи, система охорони здоров'я країни може впасти будь-якої миті, якщо Анкара й далі йтиме тим самим шляхом", – пояснив Шейх.

Він наполягає на потребі терміново вжити в країні додаткових заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Як пише ВВС, тільки 30 листопада президент Реджеп Тайїп Ердоган розпорядився ввести повний локдаун на вихідних і комендантську годину в будні. Водночас обмеження не стосуються низки галузей економіки, зокрема виробництва й постачання.

Станом на 9 грудня у Туреччині зафіксовано 893,6 тисячі заражень. З них 441,5 тисячі – одужали і 15,3 тисячі пацієнтів померли.

Загальна статистика захворюваності в Туреччині. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня Туреччина опинилася на третьому місці у світі за поширенням коронавірусу. За добу тоді заразилися 30 402 особи.