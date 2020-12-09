ВООЗ: Туреччина значно занижувала реальну кількість заражених COVID-19. Інфографіка

Влада Туреччини до кінця листопада приховувала реальну кількість заражених COVID-19. На початку грудня країна різко вирвалася в лідери з поширення вірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я дізналися про це тільки на початку грудня і тепер готують рекомендації для Анкари, передає Turkish Minute.

Видання зазначає, що раніше в офіційні звіти вносили тільки кількість госпіталізованих хворих, а не всі випадки зараження.

Згідно з графіками сайту worldometers.info, стрімке зростання почався якраз наприкінці листопада.

Деякі ЗМІ зазначають, що влада приховувала реальний стан справ, щоб провести чемпіонат Формули-1 і туристичний сезон.

Як заявив глава відділення ВООЗ в Туреччині Іршад Шейх, поки ситуація не виглядає важкою, проте система охорони здоров'я може впасти в будь-який момент.

За словами доктора, грудневі показники, де зафіксовано понад 30 тисяч заражених за добу, а також рекордні показники летальних випадків (195 осіб на добу), насторожили організацію.

"Хоча ситуація в лікарнях Туреччини не виглядає такою важкою, як в медустановах США і Європи, система охорони здоров'я країни може впасти в будь-який момент, якщо Анкара продовжить йти тим самим шляхом", – пояснив Шейх.

Він наполягає на необхідності терміново ввести в країні додаткові заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

Як пише ВВС, тільки 30 листопада президент Реджеп Тайіп Ердоган розпорядився ввести повний локдаун на вихідних і комендантську годину в будні. Водночас обмеження не стосуються низки галузей економіки, в тому числі виробництва і поставок.

Станом на 9 грудня о Туреччини зафіксовано 893,6 тисяч заражень. З них 441,5 тисяч одужали і 15,3 тисячі пацієнтів померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня Туреччина опинилася на третьому місці в світі за розповсюдженням коронавірусу. За добу тоді заразилися 30 402 особи.