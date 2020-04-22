ВООЗ терміново звернулася до Білорусі через коронавірус: у країні панікують

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу Білорусі ввести карантинні заходи, щоб забезпечити дистанціювання громадян і уповільнити поширення коронавірусу.

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Відповідний заклик експерти розмістили на сайті ВООЗ після відвідування Мінська.

В організації підкреслили, що кількість хворих на коронавірус у цій країні "стрімко зростає".

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В організації звернули увагу на те, що Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу заводів, магазинів, закладів харчування та освіти. Масові заходи також не заборонені, а церкви відправляли богослужіння на Великдень 19 квітня в звичайному режимі.

Мінську порадили відкласти "масові зібрання", в тому числі релігійні, спортивні та культурні заходи, а також ввести карантин для осіб, які контактували з хворими COVID-19, а також тих, у кого є підозра на зараження.

Крім того владі рекомендували надати громадянам можливість для дистанційної роботи та навчання, зупинити роботу не критичних підприємствах і обмежити "пересування без граничної необхідності, особливо для груп ризику".

Станом на 21 квітня в Білорусі, за офіційними даними, загинули 55 осіб, у яких виявили коронавірус. Всього було зафіксовано 6723 випадки зараження.

При цьому громадяни вже почали панікувати через ситуацію з пандемією. Незважаючи на продовження навчального процесу, в деякі школи учні не прийшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня стало відомо, що в країні за добу додалося 1485 випадків коронавірусу, що лише на сотню менше, ніж в охопленій пандемією Іспанії.

При цьому Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні, незважаючи на пандемію.