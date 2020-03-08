ВООЗ розвінчала головні міфи про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала список найбільш поширених міфів про китайський коронавірус COVID-19.

Рекомендація не вірити в помилкові міфи опублікована на сайті організації. Там відзначили, що кращою профілактикою залишається обробка рук антисептиком або їх миття водою з милом.

Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:

Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси і бактерії;

Коронавірус не передається через укуси комарів;

Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;

Вживання кокаїну не допоможе захиститися від COVID-19;

Існує дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети (наприклад, монети або банкноти), на такій поверхні вірус живе не більше декількох годин;

Часник не допоможе вам захиститися від вірусу;

Натирання рук кунжутним маслом також не допоможе;

Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів – краплі, що виділяються в таких випадках, розлітаються на відстань до 1 метра;

Коронавірус не може розлітатися по повітрю на великі відстані – у вірусу велика маса і тому він не здатний на це;

Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус – для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою і милом;

Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб'є вірус SARS-CoV-2;

Отримувати листи і посилки з Китаю безпечно, ви не ризикуєте заразитися;

На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин;

Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсилі;