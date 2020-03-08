ВООЗ розвінчала головні міфи про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала список найбільш поширених міфів про китайський коронавірус COVID-19.
Рекомендація не вірити в помилкові міфи опублікована на сайті організації. Там відзначили, що кращою профілактикою залишається обробка рук антисептиком або їх миття водою з милом.
Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:
Коронавірус не передається через укуси комарів;
Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси і бактерії;
коронавірус
Ілюстрація
Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;
Вживання кокаїну не допоможе захиститися від COVID-19;
Існує дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети (наприклад, монети або банкноти), на такій поверхні вірус живе не більше декількох годин;
Часник не допоможе вам захиститися від вірусу;
Натирання рук кунжутним маслом також не допоможе;
Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів – краплі, що виділяються в таких випадках, розлітаються на відстань до 1 метра;
Коронавірус не може розлітатися по повітрю на великі відстані – у вірусу велика маса і тому він не здатний на це;
Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус – для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою і милом;
Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб'є вірус SARS-CoV-2;
Отримувати листи і посилки з Китаю безпечно, ви не ризикуєте заразитися;
На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин;
Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсилі;
Регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу SARS-CoV-2;
Карта поширення коронавірусу:
Як писав OBOZREVATEL:
Більш 104 тис. чоловік у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.
В Італії станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.
В цей же день лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований китайським коронавірусом.
Перший випадок зараження офіційно підтвердили в Молдові.
Крім того, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всі популярні курортні напрямки в світі.
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