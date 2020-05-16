Розпилення дезінфікуючих засобів є неефективним методом боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Мало того, це може завдати більше шкоди, ніж користі. Про це сказано в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає CNN.

Організація привела в якості аргументу дослідження, в якому йдеться про те, що розпорошення відбілювача або інших хімічних засобів на великій території неефективне. Це ж стосується і дезінфекції ультрафіолетом.

Зазначається, що на вулиці засоби для дезінфекції дезактивізуються, коли змішуються з брудом і сміттям. "Це може бути марною тратою зусиль", – підкреслили в організації.

А ось обприскування людей дезінфекторами у ВООЗ назвали поганою ідеєю, тому що це може завдати шкоди очам, дихальним шляхам або шкірі.

"Розпилення деяких хімічних речовин, таких як формальдегід, агенти на основі хлору або з'єднання четвертинного амонію, не рекомендується через несприятливий вплив на здоров'я працівників на об'єктах, де використовувалися ці засоби", – підкреслили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали найефективніший спосіб запобігання зараження коронавірусом: це миття рук.