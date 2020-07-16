ВООЗ розділила країни світу за ефективністю боротьби з COVID-19: кого похвалили

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що не всі країни змогли ефективно відреагувати на загрозу коронавірусу та унеможливити його стрімке поширення.

За словами глави ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, реакції урядів на пандемію можна описати за допомогою чотирьох сценаріїв. Про це йдеться у зведенні української РНБО щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 у світі.

Згідно з першим сценарієм, взяти контроль над ситуацією в свої руки, налагодити ефективну комунікацію з населенням щодо заходів, які повинні бути ухвалені, вдалося лідерам деяких країн Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону, Карибського басейну і Африки.

Другий сценарій, за яким ішли більшість європейських країн, свідчить про масштабні спалахи коронавірусу, які були взяті під контроль завдяки сильному керівництву і населенню, яке дотримувалося основних заходів щодо запобігання розповсюдженню вірусу.

Не всі країни впоралися з викликами пандемії, вважають у ВООЗ

Третьому сценарію слідували країни, які спершу вводили обмежувальні заходи, а потім послаблювали їх, що призвело до нових спалахів інфекції. Крім цього, у декількох державах спостерігалося небезпечне збільшення кількості випадків COVID-19.

І нарешті країни в Америці, Південній Азії й декілька в Африці діяли за четвертим сценарієм, через що там мало місце різке зростання інфікувань.

"Епіцентром COVID-19 залишаються країни Америки, де зареєстровано понад 50% всіх випадків. Дуже багато держав пішли в неправильному напрямку. Є успішні стратегії і вже перевірені способи ефективно протистояти поширенню коронавірусної інфекції", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ВООЗ, ефективність в боротьбі з пандемією показали саме перші два сценарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 16 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 13,6 млн осіб. За попередню добу було виявлено 234 332 нових інфікованих, що стало новим антирекордом щодо добового приросту.