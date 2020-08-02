ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19

Марина Ліснічук Світ 08:36, 2.08.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила ще на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили на четвертому екстреному засіданні надзвичайного комітету ВООЗ, який складається з 18 експертів і 13 консультантів. Воно відбулося у Женеві ще 31 липня, однак результати було озвучено 1 серпня, передає UN News.

Зокрема, фахівці висловили стурбованість тим, що пандемія досі несе надзвичайну ситуацію для громадської охорони здоров'я, і це викликає міжнародну стурбованість.

Тож рекомендацію продовжити такий режим комітет представив генеральному директору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, і він з нею погодився. Зазначається, що за його рішенням засідання комітету знову скличуть протягом трьох місяців.

Водночас підкреслюється, що фахівці рекомендували ВООЗ "продовжувати координувати і мобілізовувати" глобальні та регіональні організації на боротьбу з пандемією, а також надавати підтримку країнам у протидії поширенню COVID-19 і сприяти прискоренню наукових досліджень для з'ясування тваринного джерела і потенційного природного резервуара коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус висловив переконання, що наслідки пандемії коронавірусу світ відчуватиме протягом десятиліть.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Аксьонов засвітився у справі про МН17: оприлюднені переговори, як він допомагав терористам "ДНР"

Провідники взяли "зайця": з'явилися деталі побиття жінки в потязі Маріуполь-Київ

Партія "Пропозиція" розширюється по регіонах: Філатов заявив про відкритий діалог для всіх бажаючих

У Сумах підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика: люди підняли бунт

На Донбасі терористи порушили перемир'я: двоє воїнів ЗСУ травмовані, – штаб ООС