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ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19

Марина Ліснічук
Світ
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ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила ще на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили на четвертому екстреному засіданні надзвичайного комітету ВООЗ, який складається з 18 експертів і 13 консультантів. Воно відбулося у Женеві ще 31 липня, однак результати було озвучено 1 серпня, передає UN News.

Зокрема, фахівці висловили стурбованість тим, що пандемія досі несе надзвичайну ситуацію для громадської охорони здоров'я, і це викликає міжнародну стурбованість.

Тож рекомендацію продовжити такий режим комітет представив генеральному директору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, і він з нею погодився. Зазначається, що за його рішенням засідання комітету знову скличуть протягом трьох місяців.

Водночас підкреслюється, що фахівці рекомендували ВООЗ "продовжувати координувати і мобілізовувати" глобальні та регіональні організації на боротьбу з пандемією, а також надавати підтримку країнам у протидії поширенню COVID-19 і сприяти прискоренню наукових досліджень для з'ясування тваринного джерела і потенційного природного резервуара коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус висловив переконання, що наслідки пандемії коронавірусу світ відчуватиме протягом десятиліть.

ШвейцаріяЖеневаКоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Тедрос Аданом Гебреєсус
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