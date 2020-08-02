ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила ще на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили на четвертому екстреному засіданні надзвичайного комітету ВООЗ, який складається з 18 експертів і 13 консультантів. Воно відбулося у Женеві ще 31 липня, однак результати було озвучено 1 серпня, передає UN News.

Зокрема, фахівці висловили стурбованість тим, що пандемія досі несе надзвичайну ситуацію для громадської охорони здоров'я, і це викликає міжнародну стурбованість.

Тож рекомендацію продовжити такий режим комітет представив генеральному директору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, і він з нею погодився. Зазначається, що за його рішенням засідання комітету знову скличуть протягом трьох місяців.

Водночас підкреслюється, що фахівці рекомендували ВООЗ "продовжувати координувати і мобілізовувати" глобальні та регіональні організації на боротьбу з пандемією, а також надавати підтримку країнам у протидії поширенню COVID-19 і сприяти прискоренню наукових досліджень для з'ясування тваринного джерела і потенційного природного резервуара коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус висловив переконання, що наслідки пандемії коронавірусу світ відчуватиме протягом десятиліть.