ВООЗ – про коронавірус: загроза пандемії стає реальною

У зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Про це на брифінгу в понеділок, 9 березня, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Зараз, коли новий коронавірус поширився на таку кількість країн, загроза пандемії стає реальнішою. Але це буде перша пандемія в історії, яку можна буде контролювати", – розповів він.

"У кінцевому рахунку, ми не безпорадні перед коронавірусом. Наша головна перевага в тому, що всі рішення, які приймаються на рівні урядів, громад, родин, окремих осіб, можуть вплинути на траєкторію розвитку епідемії", – зазначив Гебрейесус.

При цьому він повідомив, що Китай "контролює свою епідемію", де захворіли понад 80 тисяч людей, але 70% з них вже одужали. Інші країни гендир ВООЗ закликав "не здаватися".

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

COVID-19. Ілюстрація Фокус

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксований перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

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