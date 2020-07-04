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ВООЗ припинила випробування трьох препаратів від коронавірусу

Кирило Лютий
Світ
1,1 т.
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування трьох препаратів від коронавірусу: гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті ВООЗ, опублікованому в суботу, 4 липня. Ліки були протестовані на понад 4,5 тисячі пацієнтів.

"ВООЗ прийняла рекомендацію Міжнародного керівного комітету Тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну і лопінавіру/ритонавіру", – сказано в заяві.

В організації заявили, що "проміжні результати випробувань показують, що гідроксихлорохін і лопінавір/ритонавір призводять до незначного зниження смертності серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 або взагалі не знижують їх в порівнянні зі стандартом лікування".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили про розробку 141 вакцини проти COVID-19. Вчені заявили, що знаходяться буквально за "місяці від успіху".

КоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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