ВООЗ припинила випробування трьох препаратів від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування трьох препаратів від коронавірусу: гідроксихлорохіну, лопінавіру та ритонавіру.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті ВООЗ, опублікованому в суботу, 4 липня. Ліки були протестовані на понад 4,5 тисячі пацієнтів.

"ВООЗ прийняла рекомендацію Міжнародного керівного комітету Тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну і лопінавіру/ритонавіру", – сказано в заяві.

В організації заявили, що "проміжні результати випробувань показують, що гідроксихлорохін і лопінавір/ритонавір призводять до незначного зниження смертності серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 або взагалі не знижують їх в порівнянні зі стандартом лікування".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили про розробку 141 вакцини проти COVID-19. Вчені заявили, що знаходяться буквально за "місяці від успіху".