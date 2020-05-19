В рамках 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я схвалили резолюцію про коронавірус і включили Росію до складу Виконкому ВООЗ.

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Як повідомляє Interfax, у вівторок, 19 травня, країни-учасниці одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає до системного аналізу реакції міжнародної спільноти на пандемію COVID-19.

У документі йдеться про "неупереджену і незалежну" оцінку ситуації і намір "вивчити уроки, отримані в рамках міжнародних зусиль проти COVID-19". Крім цього, в резолюції йдеться про необхідність визначити тварину, яка була джерелом вірусу і дослідити шляхи його передачі людині.

ВООЗ прийняла резолюцію по коронавірус і вибрала Росію в виконком

Крім цього, на засіданні було обрано 10 нових членів Виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одним з них стала Росія.

Поряд з Росією, в виконком увійшли Ботсвана, Великобританія, Гана, Гвінея-Біссау, Індія, Колумбія, Мадагаскар, Оман і Республіка Корея.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я виконує прохання Китаю.