ВООЗ повідомила про рекордну кількість хворих на COVID-19 за тиждень

За тиждень з 19 по 25 жовтня в світі додалося понад 3,3 млн хворих на коронавірус, що є найвищим показником з початку пандемії.

Про це у вівторок, 3 листопада, повідомили на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж за тиждень до цього.

Загалом, станом на 1 листопада, в світі було зареєстровано близько 46 млн заражених і 1,2 млн померлих від COVID-19.

"Подальше прискорення темпів захворюваності було особливо помітним в Європейському регіоні, з якого прийшли повідомлення про половину всіх нових випадків захворювання в світі – понад 1,7 млн, що представляє собою 22-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем. Більш того, цей регіон інформував також про стійке зростання числа смертей – 46-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем", – уточнили в ВООЗ.

Відзначається, що в Північній і Південній Америці з 26 жовтня по 1 листопада заразилися понад 999 тисяч осіб, а загальне число інфікованих перевищило 20 млн. За сім днів зареєстровано більше 17 тисяч смертей, на 1 листопада загальна кількість летальних випадків склало понад 639 тисяч.

У Європі число заражених зросло більш ніж на 1,7 млн – до більш ніж 11 млн. За тиждень померли понад 17 тисяч осіб, а загальне число померлих перевищило 285 тисяч.

У регіоні Південно-Східної Азії за тиждень заразилися понад 381 тисяча осіб, і їх загальне число перевищило 9 млн. Кількість померлих перевищила 144 тисяч, що на 4,6 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

У США число тих, що заразилися збільшилася за тиждень майже на 549 тисяч, в Індії – більш ніж 319 тисяч, в Бразилії – більш ніж на 163 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, англійський професор Джуліан Гіскокс з університету Ліверпуля спрогнозував кінець пандемії коронавірусу. Він повідомив, коли світ може повернутися до якоїсь "подоби нормальності".