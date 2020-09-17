ВООЗ: потрібно готуватися до нової пандемії, COVID-19 став катастрофою

Карина Бондаренко Світ 08:21, 17.09.2020 Оновлено: 09:08, 17.09.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що світу необхідно зайнятися підготовкою до нової пандемії, незважаючи на те, що нинішній коронавірус ще не переможений.

Про це ВООЗ планує заявити на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, йдеться на сайті організації.

"Ми повинні разом готуватися до наступної пандемії", – відзначили в ВООЗ.

В організації вважають, що пандемія коронавірусу показала "катастрофічну неготовність світу, незважаючи на численні ознаки і попередження".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські інфекціоністи розповіли, наскільки небезпечним може бути одночасне зараження коронавірусом і грипом.

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