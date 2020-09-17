ВООЗ: потрібно готуватися до нової пандемії, COVID-19 став катастрофою

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що світу необхідно зайнятися підготовкою до нової пандемії, незважаючи на те, що нинішній коронавірус ще не переможений.

Про це ВООЗ планує заявити на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, йдеться на сайті організації.

"Ми повинні разом готуватися до наступної пандемії", – відзначили в ВООЗ.

В організації вважають, що пандемія коронавірусу показала "катастрофічну неготовність світу, незважаючи на численні ознаки і попередження".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські інфекціоністи розповіли, наскільки небезпечним може бути одночасне зараження коронавірусом і грипом.