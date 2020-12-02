ВООЗ посилила рекомендації щодо носіння масок
ВООЗ рекомендує використовувати маски навіть на вулиці
Водночас в організації уточнили, які маски не варто використовувати
Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок, зокрема, тепер їх потрібно надівати й на вулиці.
Нові рекомендації стосуються регіонів, де поширюється коронавірусна інфекція, пише Reuters.
Тепер носити маски варто:
у магазинах, на робочих місцях, у школах у разі відсутності належної вентиляції;
на відкритому повітрі, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції;
у добре провітрюваних приміщеннях, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.
Також не варто носити маски під час інтенсивних фізичних навантажень.
Водночас у ВООЗ не рекомендують використовувати маски з клапанами.
За словами прессекретарки організації Марґарет Гарріс, ці зміни стали найбільшими з червня.
Правила поширюються на дорослих і дітей, які старші за 12 років.
Нагадаємо, що в Україні 21 листопада набрав чинності закон про штрафи за перебування в громадських закладах і транспорті без масок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ зафіксувала зниження захворюваності в європейських країнах із 23 по 29 листопада. В організації уточнили, що це пов'язано з карантинними заходами.