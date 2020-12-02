ВООЗ посилила рекомендації щодо носіння масок

Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок, зокрема, тепер їх потрібно надівати й на вулиці.

Нові рекомендації стосуються регіонів, де поширюється коронавірусна інфекція, пише Reuters.

Тепер носити маски варто:

у магазинах, на робочих місцях, у школах у разі відсутності належної вентиляції;

на відкритому повітрі, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції;

у добре провітрюваних приміщеннях, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.

Також не варто носити маски під час інтенсивних фізичних навантажень.

Водночас у ВООЗ не рекомендують використовувати маски з клапанами.

За словами прессекретарки організації Марґарет Гарріс, ці зміни стали найбільшими з червня.

Правила поширюються на дорослих і дітей, які старші за 12 років.

Нагадаємо, що в Україні 21 листопада набрав чинності закон про штрафи за перебування в громадських закладах і транспорті без масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ зафіксувала зниження захворюваності в європейських країнах із 23 по 29 листопада. В організації уточнили, що це пов'язано з карантинними заходами.