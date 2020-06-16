ВООЗ попередила світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Світ 08:01, 16.06.2020 Оновлено: 09:03, 16.06.2020

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що країни світу "повинні бути в курсі можливості відновлення" найбільшої небезпеки коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Гебреєсус підкреслив, що Європа продовжує відкривати кордони між державами, а в Китаї трапився новий спалах хвороби, через яку жорсткий карантин ввели в частині столиці країни – Пекіні.

За останніми даними університету Джонса Гопкінса, загальне число інфікованих у світі перевищило 8 мільйонів, померли понад 436 тисяч осіб. На думку глави ВООЗ, знадобилися майже два місяці, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, приблизно 100 тисяч випадків на день, і темпи такого поширення пришвидшуються в Азії та Америці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували

Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

Поліцейський скинув дружину з 4-го поверху в Сєвєродонецьку: сестра постраждалої розповіла про скандали в сім'ї

Збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20, здобувши вольову перемогу в фіналі

Витрати на помічників нардепів можуть зрости на 85 млн грн: з'явився документ