ВООЗ попередила світ про загрозу повернення найбільшої небезпеки COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що країни світу "повинні бути в курсі можливості відновлення" найбільшій небезпеки коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Гебреєсус підкреслив, що Європа продовжує відкривати кордони між державами, а в Китаї трапився новий спалах хвороби, через яку жорсткий карантин ввели в частині столиці країни – Пекіні.

За останніми даними університету Джонса Гопкінса, загальне число інфікованих у світі перевищило 8 мільйонів, померли понад 436 тисяч осіб. На думку глави ВООЗ, знадобилося майже два місяці, щоб досягти нинішньої швидкості поширення вірусу, приблизно 100 тисяч випадків на день, і темпи такого поширення пришвидшуються в Азії та Америці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ заявила про серйозне погіршення ситуації з COVID-19 у світі.