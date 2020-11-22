ВООЗ попередила про загрозу третьої хвилі COVID-19

Третя хвиля коронавірусу (COVID-19) може вдарити по Європі на початку 2021 року.

Як повідомляє Reuters, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що хоча європейським країнам і вдалося взяти під контроль першу хвилю інфекції, вони не зуміли запобігти другій.

"Вони втратили можливість побудувати потрібну інфраструктуру в літні місяці, після того як узяли під контроль першу хвилю. А тепер у них друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідну інфраструктуру нині, у них буде третя хвиля на початку наступного року", – сказав він.

За словами спецпосланця ВООЗ, сьогодні перед багатьма західноєвропейськими країнами стоїть завдання знову взяти коронавірус під контроль, але водночас не вдаватися до такого грубого заходу, як локдаун, адже за нього доводиться платити високу ціну.

Він додав, що в країнах Східної Азії ситуація з COVID-19 краща через чітку комунікацію між владою і населенням. Водночас обмежувальні заходи там усе одно не послаблюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ назвали єдиний спосіб уникнути локдауну через COVID-19.