ВООЗ попередила про загрозу спалаху COVID-19 через парад Перемоги в Росії

Карина Бондаренко Світ 07:56, 19.06.2020 Оновлено: 08:13, 19.06.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала намір Росії 24 червня провести військовий парад в Москві з нагоди 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.

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На тлі пандемії коронавірусу будь-який масовий захід має ризик подальшого розповсюдження вірусу. Про це заявила експерт ВООЗ Кетрін Смолвуд, передає DW.

За її словами, існує загроза "посиленого поширення інфекції". При цьому експерт підкреслила, що рішення про проведення параду повинна приймати російська влада, а не ВООЗ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що більше 10 міст Росії скасували проведення параду на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, який був запланований на 24 червня.

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