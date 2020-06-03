ВООЗ попередила про загрозу "руйнівної" другої хвилі коронавірусу

Масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавірусу COVID-19.

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Тому вкрай важливо припиняти будь-які сплески небезпечної інфекції для недопущення розвитку такого сценарію. Про це 2 червня заявив на брифінгу директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Друга хвиля не є неминучою, проте набагато більше число країн знімає обмеження. Є явна загроза повторного сплеску інфекції COVID-19. Якщо не припиняти ці сплески, то друга хвиля може настати, і вона може виявитися дуже руйнівною", – попередив він.

Коронавірус

Водночас Клюге визнав, що зараз ситуація з поширенням пандемії виглядає краще, ніж на початку 2020 року. Однак, нагадав регіональний директор ВООЗ у Європі, у людства, як і раніше, немає ні вакцини, ні лікування недуги.

Зі свого боку старша фахівчиня з питань надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ Катрін Смолвуд підкреслила, що ще жодна з європейських країн не набула імунітету до коронавірусу.

"Більшість країн європейського регіону досі констатує нові випадки коронавірусу. Можемо сказати, що немає жодної країни, яку можна було б оголосити такою, що володіє імунітетом", – зазначила вона.

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